Abantu 4 bafeeriire omuri butandu- Kikuube.

N’ebya Peter Abaanabasazi, Hoima

Abatuura b’omu tauni kanso ya Kiziranfumbi omu disiturikiti ya Kikuube bakiri omukyekango bwanyima y’abantu 4 kufeera omuri za butandu 2 omu kiro eky’abusheesha eriizooba.

Abantu 3 ahari aba bafiire obu emotoka ei babaire nibatamburiramu kutomerana n’ekimotoka kya Hima Cement ekibaire kyemeriire. Omuntu wakana atomiirwe piki piki.

Piki Piki etomiire omuntu wakana ofiire. PHOTO: Peter Abaanabasazi

Abagyenzi bamanywa nka; Paul Atugonza, omuvugi w’ekimotoka, Gloria Kabagenyi n’abandi 2 abatakamanyirwe.

Butandu egi ebaire aharuguuto rwa Hoima-Fort Portal kandi ebaire erimu emotoka ya Canta eyanamba UAR 751M hamwe n’emotoka ya kampuni ya Hima Cement Company eya Benz eyanamba UAP 703R/UAL 631X ebaire eyemeriire.

Omugambirizi wa Pooriisi ahabw’ekyanga ekya Albertine, Julius Allan Hakiiza naagira ngu ekiretsireho butandu egi n’omuvugi wa Canta obaire navugisa ekimama.

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