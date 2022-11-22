Omuriro gwacwekyereza emishuuburo erikubarirwamu obukaikuru bw’esente – Hoima
N’ebya Peter Abaanabasazi
Abashuubuzi omururembo orwa Hoima nibacura bwanyima y’omuriro kucwekyereza emishuuburo yaabo omukyombeko ekya Kabalega House.
Eby’entambura ahanguuto eya Butiba ahu ekyombeko eki kiri byashanyarara kumara akaire obu pooriisi yagyezaho kuraza omuriro ogu.
Kurugiirira ahari ba kareebi, omuriro ogu gwabarukaho shaaha 2 z’akasheeshe. Ahari shaaha 4, pooriisi yaaba yaahikire omumwanya ogu kandi babaasa kuhwerwaho enjura eyagwa.
Omuduumizi wa pooriisi ya Hoima City, Alex Wabwire yaagira ngu n’obu baraabe babaase kuraaza omuriro ogu, beitu gwaba gwacwekyereize emishuuburo erikubarirwamu obukaikuru bw’esente.
Ogu nagira ngu enshonga eyareetaho omuriro ogu tekamanyirwe beitu pooriisi eriyo necondooza.