Biishopu Ahimbisibwe kwebembera ba Biishopu ba Burengerwa-izooba. 

N’ebya Rwambuka Mugisha, Kyamate
Biishopu w’obureeberezi bwa South Ankole, Nathan Ahimbisibwe atoorainwe kukurira okweheerera kw’aba Biishopu b’abakuristaayo ab’omu kyanga ekya Burengyerwa-izooba bwa Uganda ahabw’omwaka 2022-2023.
Biishopu agiire omuvbigyere bya Biishopu Stephen Namanya ow’obureeberezi bwa North Ankole.
Ba Biishopu barikurenga omuri 100 abarimu n’abahuumwire n’abakundwa baabo kuruga omuri za Dayosiisi 14 eziri omuri Burengyerwa-izooba bwa Uganda berundanire aha kanisa ya Kyamate omuri Ntungamo omu kweheerera kwabo kwa buri mwaka okumazire ebiro 5.
Omu kweherera oku, ba Biishopu baateire akaruuru ahi Biishopu Ahimbisibwe arabireho ataine kihakanisa..
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