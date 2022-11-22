Biishopu Ahimbisibwe kwebembera ba Biishopu ba Burengerwa-izooba. 

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tvwest
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N’ebya Rwambuka Mugisha, Kyamate

Biishopu w’obureeberezi bwa South Ankole, Nathan Ahimbisibwe atoorainwe kukurira okweheerera kw’aba Biishopu b’abakuristaayo ab’omu kyanga ekya Burengyerwa-izooba bwa Uganda ahabw’omwaka 2022-2023.

Ba Biishopu b’omukyanga ekya Burengyerwa-izooba bwa Uganda. PHOTO: Rwambuka Mugisha

Biishopu agiire omuvbigyere bya Biishopu Stephen Namanya ow’obureeberezi bwa North Ankole.

Ba Biishopu barikurenga omuri 100 abarimu n’abahuumwire n’abakundwa baabo kuruga omuri za Dayosiisi 14 eziri omuri Burengyerwa-izooba bwa Uganda berundanire aha kanisa ya Kyamate omuri Ntungamo omu kweheerera kwabo kwa buri mwaka okumazire ebiro 5.

Ba Biishopu b’omuri Burengyerwa-izooba barikurambura Purojekiti z’omu dayosiisi ya South Ankole. PHOTO: Rwambuka Mugisha

Omu kweherera oku, ba Biishopu baateire akaruuru ahi Biishopu Ahimbisibwe arabireho ataine kihakanisa..

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