Abantu 3 b’ekemwe bafeeriire omuri butandu barikuza aha bugyenyi.

N’ebya Emmanuel Ojok

Abantu 3 b’ekemwe bafeeriire omuri butandu y’ahanguuto n’abandi 7 bahutaara omu disiturikiti eya Nwoya.

Abatuura b’omugomborora ya Nyadri babaire nibaza aha bugyenyi bw’okugaitwa barikuruga omu disiturikiti ya Maracha barikuza omu disiturikiti ya Masindi.

Okurugiirira ahari RDC wa Maracha n’abataahi be owa Pakwach na Nwoya, butandu egi ebaire ahari Got Apwoyo aharuguuto orwa Pakwach-Karuma.

Omuri butandu egi ebaireho omukiro ky’orwakataano, abantu 2 bafeeriireho kandi ow’akashatu aizire kufeera ah’irwariro rya Anaka General Hospital ahabw’obuhuta obu atungire.

Abahonokireho nahati bakiriyo nibaragurirwa.

Okucondooza kwa Pooriisi okwahikireho nikworeka ngu omuvugi wa motoka ya Pick-Up eyanamba UAU-234B naagambwa kuba agyerizeho kuraba aha bus nikwo emotoka ye kuremererwa omuvugi waayo.

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