Purezidenti Museveni yatoorana abaramuzi 3 omukooti enkiira-zoona, omwe wa kooti ejuriirwamu

N’ebya Charles Etukuri

Purezidenti Yoweri Museveni yatoorana abaramuzi 3 basya aba kooti enkiira zoona hamwe n’omwe ahabwa kooti ejuriirwamu.



Abaramuzi abatooranwa ahabwa kooti enkiira zoona ni Christopher Madrama Izama, Stephen Musota na Elizabeth Musoke. Puriida John Oscar Kihika yatooranwa nk’omuramuzi wa kooti ejuriirwamu.



Justices Musota, Musoke and Madrama all served in the Court of Appeal before their elevation while Kihika is a Senior Partner – Byenkya, Kihika & Co Advocates and serves as Director Legal at the National Resistance Movement Secretariat.



Abaramuzi Musota, Musoke na Madrama babaire nibakora omu kooti ejuriirwamu batakakuziibwe kandi we Kihika n’omwe ahari bakama ba kampuni eya Byenkya, Kihika & Co Advocates kandi abaire nakuriira eby’ebiragiro omu ofiisi y’omuhandiiki mukuru w’ekibiina ekya NRM.