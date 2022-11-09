Omwe yaakwatwa ahabw’okwiba ebyoma by’amashanyarazi- Iganga

N’ebya Benon Ojiambo
Omuntu omwe akwatsirwe kandi akomiirwe aha Pooriisi enkuru eya Iganga ahabw’okugambwa kuba aibire ebyoma by’okukora amashanyarazi ga line eya Bujagali-Tororo-Lessos high voltage electricity transmission line eiryo nekorwaho obwahati.
Omuntu ogu ou amaziina ge Pooriisi etagaamba ahabw’obutenda kuteganisa okucondooza kwabo akwatsirwe nyomwebazyo bwanyima y’okutunga okumanyisibwa kuruga aha mutuura okwatsirweho, Okurugiirira ahamudumizi wa Pooriisi ya Iganga, Patrick Byaruhanga.
Byaruhanga naagira ngu nyakuteekateekwaho akwatsirwe arikuvuga Lorry epakireho ebyoma bya Scrap erikubitwara omu fakitore y’okukora ebyoma ‘Steel’.
Kampuni y’eby’amashanyarazi eya Uganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL) eriyo nekora aha purojekiti y’amashanyarazi egi kandi ebaire yayetomboitsire ahabw’okwiba ebyoma by’okukora amashanyarazi aga.
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