Omwe yaakwatwa ahabw’okwiba ebyoma by’amashanyarazi- Iganga

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N’ebya Benon Ojiambo 

Omuntu omwe akwatsirwe kandi akomiirwe aha Pooriisi enkuru eya Iganga ahabw’okugambwa kuba aibire ebyoma by’okukora amashanyarazi ga line eya Bujagali-Tororo-Lessos high voltage electricity transmission line eiryo nekorwaho obwahati.

Line y’amashanyarazi eya Bujagali-Tororo-Lessos ei ebyoma byabo bibirwe. PHOTO: Benon Ojiambo

Omuntu ogu ou amaziina ge Pooriisi etagaamba ahabw’obutenda kuteganisa okucondooza kwabo akwatsirwe nyomwebazyo bwanyima y’okutunga okumanyisibwa kuruga aha mutuura okwatsirweho, Okurugiirira ahamudumizi wa Pooriisi ya Iganga, Patrick Byaruhanga.

Byaruhanga naagira ngu nyakuteekateekwaho akwatsirwe arikuvuga Lorry epakireho ebyoma bya Scrap erikubitwara omu fakitore y’okukora ebyoma ‘Steel’.

Emotoka ei nyakuteekateekwaho okwatsirwe abaire natamburizamu Scrap. PHOTO: Benon Ojiambo

Kampuni y’eby’amashanyarazi eya Uganda Electricity Transmission Company Limited (UETCL) eriyo nekora aha purojekiti y’amashanyarazi egi kandi ebaire yayetomboitsire ahabw’okwiba ebyoma by’okukora amashanyarazi aga.

Line y’amashanyarazi eya Bujagali-Tororo-Lessos ei ebyoma byabo bibirwe. PHOTO: Benon Ojiambo

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