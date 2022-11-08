Abeebembezi ba EAC babuganiriire omuri Egypt ahanshonga za DRC
N’ebya David Lumu
Abeebembezi b’amahanga g’ekigombe ekya East African Community babuganiriire omu eihanga erya Egypt kugamba ahanshonga y’obwimukyero omuri DRC.
Orukiiko oru rubaireho nyomwabazyo Orwokubanza, 7/11/2022 omuri Shamar El Sheikh omuri Egypt.
Orukiiko oru orubaire rukuriirwe Purezidenti wa Burundi kandi hoona orikukurira EAC, Gen. Evariste Ndayishimiye rwetsirweho n’ekigyendererwa ky’okugamba ahanshonga y’orutaro omu burigw’eizooba bwa Congo ahagati y’amahe n’abahekyera ba M23.
Abandi beebembezi abahikire omu rukiiko oru harimu Paul Kagame, Purezidenti wa Rwanda, William Ruto owa Kenya, Hassan Samia Suluhu owa Tanzania kandi Purezidenti wa DRC, Felix Tshisekedi ajwekyeirwe Enganzi y’eihanga eri, Sama Lukonde.