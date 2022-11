Abatuura berarikiriire ahabw’ensenene ezirikuteekateekwa kuba zaine obutwa – Kasese

N’ebya John B. Thawite

Okwezi kw’ikumi na kumwe ni sizooni y’ensenene ezi abantu barikugura omu bwingi kandi abashuubuzi nibakora sente nyingi.

It is also usually associated with quick money-making for the traders and hawkers.

Beitu egi sizooni etandikire kubi omu disiturikiti ya Kasese ahi abatuura berarikiriire ahabw’ensenene ezirikuteekateekwa kuba zine obutwa.

Bamwe ahabarire ensenene nibagambwa kuba bagizire esheshemi, okuribwa omunda hamwe n’okwirukana.

Eki kigyemesereize ab’obushobororzi kutwara ensenene ahari Uganda Virus Research Institute kukyeberwa kumanya ahi obuzibu burugire.

Dr Joy Muhindo, orikukurira eby’amagara omu Munisiparite ya Kasese nagira ngu atungire okumanyisiibwa ngu abantu abariire ensenene omu wiikendi batungire obuzibu bw’okushasha omunda n’esheshemi

Amaka amaingi agateganisiibwe nigaruga omubyaro bya Kisanga B, Kamulikwizi na Nyakasanga West omu munisiparite ya Kasese.

Agnes Ahimbisibwe, omushuubuzi w’ensenene nagira ngu abaguzi bakyendeirwe kwiha Orwokubanza ahabw’okutina kutunga oburemezi nibwo bumwe.

Nikigambwe ngu abatuura ba Rwimi omu disiturikiti ya Bunyangabu nabo batungire ekizibu nikyo kimwe.