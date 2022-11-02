Sipiika Among araagiire pooriisi kukora ahari butandu za piki
N’ebya Michael Odeng
Sipiika w’eishengyero, Anita Among ayoorekire okukwatwaho ahabwabutandu za piki ezeyongyeire ahamihanda.
Ebi Among abigambire obu abaire nabuganaho omuhwezi wa mukuru wa pooriisi y’eihanga, Maj. Gen Geoffrey Tumusiime Katsigazi nyomwabazyo.
Sipiika ashabire pooriisi kureeba omunshonga ya butandu eziheerizeho abanya Uganda. Kandi hoona shabire abanya Uganda kwebembeza oburinzi bw’amagara gaabo.
Kurugiirira aha riipota y’eby’ahanguuto eya buri mwaka eyashohoire omukwakataano, obucweka 46 ahari 100 n’obw’abavugi ba piki n’abashabazi abarikufeera omubutandu.
Omu riipota egi, ahari butandu 4,149 omu eihanga, 1,390 abafiire bakaba bari abavugi ba piki kandi 528 bari abashabazi ba boda.