Omwegi wa S.4 afiire atakahendire bigyezo bye- Pallisa.

Omwegi wa S.4 ah’ishomero rya Kibale Secondary School afiire atakaheerize kukora ebigyezo bye bya S.4 eby’ahamuheeru.
Florence Adong, 19 afeeriire ah’irwariro rya Pallisa General Hospital ahu abeebembezi b’eishomero bamwirukangize kutunga okuragurirwa nyomwebazyo.
John Kadapawo, ishe w’omugyenzi naagira ngu omuhara atwiire nateganisibwa endwara ya Anemia kuruga ‘term’ ehwaire.
Adong abaire asigiize kukora ebigyezo ekya English, History, Agriculture n’eky’orurimi orwa Ateso kumarira ebigyezo bye.
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