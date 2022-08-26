Abantu 3 bafeereire omuri butandu- Mabira.

N’ebya Omushaki Weitu.
Abantu 3 baahamibwa kuba nibo bafiire bwanyima ya butandu ebaire ahari Rwankima omuri Mabira aha nguuto nyigyendwa eya Kampala- Jinja.
Butandu egi ebaireho omu kiro ekyabusheesha eriizooba shaaha nka 3 z’ekiro.
Okurugiirira aha mugambirizi wa Pooriisi ahabw’ekyanga ekya Sseziwa, Hellen Butoto, nikigambwa ngu emotoka eya namba UBL 490W ebaire nevugwa Fred Hiisa erikuza Kampala kuruga Jinja etomerine na FUSO eyanamba UBG 016Y ebaire neruga Kampala.
Omu kurabanaho, FUSO negambwa kuba eremeriire omuvugi waayo etyo akatahiira omu motoka 2 ezindi eya UBL 372V eya Toyota Wish hamwe neya Isuzu Elf eyanamba UBJ 811L.
Butoto yaagamba abafiire nka Apio Perepetwa, Lawrence Ochola hamwe n’ondiijo mwana w’omwishiki w’emyaka 3 otakamanyirwe maziina.
Nayongyeraho ngu abandi bantu 4 abahutiire abarimu: Joseph Owere, Steven Ofwata, Christopher Okello n’ondiijo otakamanyirwe bairukangizibwe omu irwariro erya Mulago kutunga okuraguriirwa kandi emibiri y’abagyenzi etwiirwe omu kabafu ah’irwariro rya Kawolo.