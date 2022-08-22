Abantu 12 baafeera omuri butandu- Amuria.

N’ebya Godfrey Ojore
Pooriisi omu kasheeshe k’eriizooba yaahamya abantu 12 abafeera omuri butandu y’amotoka omu kasheeshe k’eriizooba omu disiturikiti ya Amuria.
Butandu egi yaaba aha rutindo rwa Alomain omu disiturikiti ya Amuria kandi yaaba erimu abashubuuzi ababa nibaza omukatare ka buri wiiki aka Adipala omu disiturikiti ya Kapelebyong.
Okurugiirira aha mugambirizi wa Pooriisi ahabw’ekyanga ekya Kyoga East, Oscar Ageca, okucondooza okwahikireho nikworeka ngu emotoka eya FUSO eyanamba UBA 670V, yayekunamura bwanyima y’okuremerera omuvugi waayo.
“Nikigambwa ngu ahabw’enguuto kuba mbi omu mwanya gw’ekisharara nikyo kyareetera omuvugi wa FUSO kumuremerera. Abantu 12 bafeeraho kandi abandi 6 bairukangizibwa omu irwariro erihango erya Soroti kwongyera kutunga okuraguriirwa,” Okurugiirira aha kihandiiko kya Ageca.
Egi ni butandu y’akabiri kubaho omu bwire bw’ameezi 3 erimu abashubuuzi b’okuza omu katare ka buri wiiki aka Adipala.
Abaafa baba batakamanyirwe beitu nibateekateekwa kuba nibaruga omu byanga bitarikwishana ebirimu Teso, Bugisu, Busoga na Bukedi.
Dr. Emmanuel Aisu, Orikukurira eirwariro erya Amuria health center IV naagira ngu emibiri y’abagyenzi 12 eri omukabafu obwo bategyereize abanyabuzaare baabo kwija bakagitwara kugizika.