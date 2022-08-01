Ekinihiiro kya #RadioWestAt23; Omubishushani

Radio West, kandi rediyo emwe ahari za rediyo za kampuni ya Vision Group, wiiki ehweire aharwamukaaga 30.07.2022 bajagwize okumara emyaka 23 omubuheereza, omumbaga y’omwaka ahakishaayi Kakyeka omururembo Mbarara.
Okujaguza omumuringo ogu nikubaho buri mwaka kandi ahamurundi ogu, bwanyima y’okumara emyaka 2 kurikubaho, abantu abarikurenga omuri 10.000 kuruga omuri Burengyerwa-izooba yoona hamwe n’ebindi bicweka omu ihanga, beeshukire omukishaayi Kakyeka kwegaita ahambaga y’omwaka ogu eyetsirwe #Ekinihiiro RUJABURANTONGO.
Burikuza kuhika shaaha 1 z’akasheeshe enkuyanja y’abantu ebeire yaayeshukire ahamiryango ya Kakyeka obwo boorekyereire kurya enyama n’omuceeri gwa Pilao. Ahi zigiire kuhika shaaha nka 7 z’eihangwe abantu boona ababeire baahikire omukishaayi babeire baigutsire entongo n’omuceeri.
Baingi abahikire omukishaayi kandi hoona nabwo beesinguriire ebiconco kuruga omukampuni agashagikire Ekinihiiro ky’omwaka ogu agarimu eya MTN Uganda, Pepsi Uganda, Unilever na Simba Automotives. Sam Nayebare niwe asingwire ekirabo rwiguuga eky’omusyasya gw’epiki kuruga omuba Simba Automotives kandi abanyamigisha abandi besinguriire empiiha kuruga omukyoma ky’esente ekya Radio West data ya busha za TShirt kuruga omu MTN Uganda, amabaafu, amabaketi na sabuuni kuruga omu Unilever hamwe n’engofiira za TShirt n’eby’okunywa kuruga omuba Pepsi Uganda.
Na bwanyima aba beyongyeireyo n’amashemererwa obwo abeeshongozi rurangaanwa kuruga omu Uganda yoona ababeire barimu Bebe Cool, Spice Diana, Fefe Bussi, Amani Amanigga, Truth 256, King Micheal, Ssuuna Ben, Emily Kikazi, Peterson M.A, Penny Patra n’abandi baingi.
Bwanyima y’okushara ‘cake’, Manegya wa Radio West, Dickson Nandinda ayebarize abahurikiriza n’abahagizi baabo ahabwa rukundo mpango ereeteire baaba Rediyo erikukirayo kuhurirwa omuri Burengyerwa-izooba kandi yaabahamiza ku Radio West erikwija kweyongyera erikubaheereza n’omutima gumwe. Dickson kandi hoona orikuheereza omu puroguraamu ya Manya Ebirikufa Omu Ihanga Ryawe ayongyeire yasiima abo ababashagikire omukinihiiro barikubaha ente z’okubaaga, omuceeri, sente n’ebindi bingi kureebeka ngu Ekinihiiro RUJABURANTONGO kyabonera.
Andrew Tushabe naakuhisyaho Ekinihiiro RUJABURANTONGO eky’omwaka 2022 omubishushani, ahaifo.
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