Ekinihiiro kya #RadioWestAt23; Omubishushani

Radio West, kandi rediyo emwe ahari za rediyo za kampuni ya Vision Group, wiiki ehweire aharwamukaaga 30.07.2022 bajagwize okumara emyaka 23 omubuheereza, omumbaga y’omwaka ahakishaayi Kakyeka omururembo Mbarara.



Okujaguza omumuringo ogu nikubaho buri mwaka kandi ahamurundi ogu, bwanyima y’okumara emyaka 2 kurikubaho, abantu abarikurenga omuri 10.000 kuruga omuri Burengyerwa-izooba yoona hamwe n’ebindi bicweka omu ihanga, beeshukire omukishaayi Kakyeka kwegaita ahambaga y’omwaka ogu eyetsirwe #Ekinihiiro RUJABURANTONGO.

Burikuza kuhika shaaha 1 z’akasheeshe enkuyanja y’abantu ebeire yaayeshukire ahamiryango ya Kakyeka obwo boorekyereire kurya enyama n’omuceeri gwa Pilao. Ahi zigiire kuhika shaaha nka 7 z’eihangwe abantu boona ababeire baahikire omukishaayi babeire baigutsire entongo n’omuceeri.

Baingi abahikire omukishaayi kandi hoona nabwo beesinguriire ebiconco kuruga omukampuni agashagikire Ekinihiiro ky’omwaka ogu agarimu eya MTN Uganda, Pepsi Uganda, Unilever na Simba Automotives. Sam Nayebare niwe asingwire ekirabo rwiguuga eky’omusyasya gw’epiki kuruga omuba Simba Automotives kandi abanyamigisha abandi besinguriire empiiha kuruga omukyoma ky’esente ekya Radio West data ya busha za TShirt kuruga omu MTN Uganda, amabaafu, amabaketi na sabuuni kuruga omu Unilever hamwe n’engofiira za TShirt n’eby’okunywa kuruga omuba Pepsi Uganda.



Na bwanyima aba beyongyeireyo n’amashemererwa obwo abeeshongozi rurangaanwa kuruga omu Uganda yoona ababeire barimu Bebe Cool, Spice Diana, Fefe Bussi, Amani Amanigga, Truth 256, King Micheal, Ssuuna Ben, Emily Kikazi, Peterson M.A, Penny Patra n’abandi baingi.



Bwanyima y’okushara ‘cake’, Manegya wa Radio West, Dickson Nandinda ayebarize abahurikiriza n’abahagizi baabo ahabwa rukundo mpango ereeteire baaba Rediyo erikukirayo kuhurirwa omuri Burengyerwa-izooba kandi yaabahamiza ku Radio West erikwija kweyongyera erikubaheereza n’omutima gumwe. Dickson kandi hoona orikuheereza omu puroguraamu ya Manya Ebirikufa Omu Ihanga Ryawe ayongyeire yasiima abo ababashagikire omukinihiiro barikubaha ente z’okubaaga, omuceeri, sente n’ebindi bingi kureebeka ngu Ekinihiiro RUJABURANTONGO kyabonera.



Andrew Tushabe naakuhisyaho Ekinihiiro RUJABURANTONGO eky’omwaka 2022 omubishushani, ahaifo.

Abakozi ba Radio West barikushara ‘cake’ ahakujaguza emyaka 23 ei Radio West yaamara omubuheereza. Embaga y’omwaka egi ebeireho ahakishaayi Kakyeka omuri Mbarara City ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Abakozi ba Radio West ahambaga y’omwaka ahakishaayi Kakyeka ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Bamwe ahabarikukurira Radio West obu babeire nibajaguza ahakinihiiro. Kuruga bumosho ni Dickson Nandinda (Manegya), Moses Ateng (orikukurira ebirikuza ahambeho kandi akabaho Manegya wa Radio West), Gervase Ndyanabo (omuhwezi wa mukuru wa Vision Group) na Clovice Kaahwa (orikukurira eby’obushuubuzi) 📸: Tushabe Andrew

Omweshongozi Peterson M.A arikucamura abahagizi ba Radio West Orwamukaaga 30.07.2022 ahakishaayi Kakyeka ahakinihiiro RUJABURANTONGO. 📸: Tushabe Andrew

Easyman Adams, omwe ahabeeshongozi ba Burengyerwa-izooba arikweshongora ahakinihiiro kya Radio West ahakishaayi Kakyeka ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Aba Pilsner Lager kuruga omu Uganda Breweries Limited ni bamwe ahababeire nibashagika #Ekinihiiro RUJABURA-NTONGO ekya #RadioWestAt23. 📸: Tushabe Andrew

Okugaita ahamashemererwa, bamwe omubahurikiriza n’abahagizi ba Radio West betungiire obuheereza bw’eby’amasimu kuruga omu MTN Uganda. MTN ni bamwe ahabashagikire Ekinihiiro RUJABURANTONGO. 📸: Tushabe Andrew

Pepsi Uganda, bamwe omubashagikire Ekinihiiro RUJABURANTONGO nabo babeire bari tayari ahakishaayi Kakyeka kuha abantu ekyokunywa. 📸: Tushabe Andrew

Bamwe omubakozi ba kampuni ya Unilever barikugabira abahurikiriza ba Radio West ebiconco ahakinihiiro RUJABURANTONGO ahakishaayi Kakyeka ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Omweshongozi Fefe Bussi aha stage, arikucamura abahagizi ba Radio West ahakishaayi Kakyeka omumbaga y’ombaga y’omwaka ey’ekinihiiro RUJABURANTONGO ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Lady Joan owa Nyamunyonyi We! arikweshongora omurundi gwe gw’okubanza ahakinihiiro kya Radio West ahakishaayi Kakyeka ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Amani Amanigga kuruga Kabale ari Mbarara arikweshongora ahakinihiiro RUJABURANTONGO omukishaayi Kakyeka. 📸: Tushabe Andrew

Aba Simba Automotives aha ‘stage’ barikugaba ekiconco kya piki piki aharwamukaaga. Simba Automotives ni bamwe omuri abo abashagikire Ekinihiiro RUJABURANTONGO. 📸: Tushabe Andrew

Sam Nayebare ayesinguriire omusyasya gwa piki piki kuruga omuba Simba Automotives, bamwe omuri abo ababeire nibashagika ekinihiiro RUJABURANTONGO. 📸: Tushabe Andrew

Abazini kuruga omu 24/7 Dance Crew barikworeka emishono aha stage y’ekinihiiro RUJABURANTONGO orwamukaaga 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Truth 256, “Hard Guy” arikweshongorera abahurikiriza ba Radio West ahakinihiiro RUJABURANTONGO OMUKISHAAYI Kakyeka ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Bamwe omubakozi ba Radio West barikucakara omukishaayi Kakyeka ah’izooba ry’ekinihiiro RUJABURANTONGO ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Jozey Jozeh, arikweshongora ahakinihiiro kya Radio West omukishaayi Kakyeka ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Omweshongozi kuruga omu Team No Sleep, Kabako, arikucamura abahagizi ba Radio West ahakishaayi Kakyeka omukinihiiro RUJABURANTONGO ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Omweshongozi kuruga omu Team No Sleep, Kabako, arikucamura abahagizi ba Radio West ahakishaayi Kakyeka omukinihiiro RUJABURANTONGO ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Sister Charity arikucamura abantu ahakinihiiro RUJABURANTONGO ekya Radio West omukishaayi Kakyeka ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Omukishushani: Kuruga bumosho ni Gervase Ndyanabo, omuhwezi wa mukuru wa Vision Group arikucanga amazina na Robert Kakyebezi, Meeya w’orurembo Mbarara kandi owaabeireho omukozi wa Radio West. 📸: Tushabe Andrew

Omweshongozi Spice Diana arikushemeza abahurikiriza ba Radio West ahakinihiiro RUJABURANTONGO ahakishaayi Kakyeka ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Rasta Charz arikuteera Reggae ahakinihiiro kya Radio West omukishaayi Kakyeka 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

King Micheal owa Lido Lido, arikucamura abantu na Dancehall omukishaayi Kakyeka ahakinihiiro RUJABURANTONGO ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Ssuuna Ben owa Ekinyanya-nyanya ahakinihiiro RUJABURANTONGO omukishaayi Kakyeka ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

Big Size Bebe Cool aha stage arikucamura abantu ahakishaayi Kakyeka omumbaga y’omwak eya Radio West ebiro 30.07.2022. 📸: Tushabe Andrew

#WestUpdates

#RadioWestAt23