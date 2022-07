Pooriisi nehiiga abakwatsirwe aha camera omu keimukyero ahari Makerere

N’ebya Charles Etukuri

Pooriisi eizooba rya nyomwabazyo, Orwokubanza egiizire ngu eriyo neronda abantu abaine akakwate omu keimukyero akabaireho Orwakana 14/7/2022 omu kuronda akaruuru k’abebeembezi ba Makerere ahi omweegi wa Uganda Christian University yaafereire.

Omugambirizi wa pooriisi, Fred Enanga nagira ngu bariyo nibahiiga abantu baingi abakwatsirwe omu camera za CCTV barikureetaho akavuyo n’obwimukyero omu kuronda oburuuru.

Eki nikiijaho bwanyima y’okukwata abantu 3 abarimu Frank Kabuye-omuny’eishengyero wa Kassanda South County, Allan Ssekidde na Kabuurwa Muzafaru, abu Enanga agiizire ngu bakakwatwa ahamishango y’okutandikaho obwesharingo obwo pooriisi erikucondooza okwitwa kwa Batungura Bewotti, 27, omweegi w’eby’oburagiro ahari UCU.

Enanga nashoboorora ngu omugyenzi abaire aizire kurondera obushagiki munywani we, Justus Tukamushaba, ori ahakakongi ka FDC omu karuuru ka guild.

He noted that the case was being investigated by the Joint Task Team of Criminal Investigation Directorate, Crime Intelligence, Kampala Metropolitan Police, Chieftaincy of Military Intelligence, Internal Security Organisation.

Omushango guriyo nigucondoozibwa tiimu z’eby’okwerinda nka Crime Intelligence, Chieftaiincy of Military Intelligence na ISO.