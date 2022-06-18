Entumwa ya Uganda omuri Rwanda ahaireyo empapura ze

N’ebya Charles Etukuri
Entumwa ya Uganda omuri Rwanda, Gen (Rtd) Robert Rusoke ahaireyo empapura z’okutooranwa aha murimo ogu ahari Minisita w’enshonga z’aheeru y’eihanga eri, Dr. Vincent Biruta nyomwabazyo Orwakataano ebiro 17/06/2022.
Ekihandiko ekyashohozibwa Minisiture y’enshonga z’aheeru y’eihanga nikyoreka ngu abakuru bombi babugaineho omuri Rwanda nyomwabazyo kandi behaireyo kukora hamwe ahabw’enkwataanisa nungi ahagati ya Uganda na Rwanda.
Entumwa Rusoke ayoorekire okushemererwa ahabw’okubamwakire kandi yaasiima Rwanda ahabw’oku bariyo nibatebeekanisa okutayaayisa orukiiko rw’amahanga agategyekirweho Bungyereza orwa CHOGM.
Rusoke naaza omubigyere bya Ambassador Oliver owakozire nk’entumwa ya Uganda omuri Rwanda kwiha 2017 kuhitsya Okwikumi-n’ebiri omwaka oguhwaire.
Rusoke okutandika emirimo ye nikwijaho omu bwire obu omukago ahagati y’amahanga gombi gugarukireho bwanyima y’emyaka 4.
Purezidenti wa Rwanda, Paul Kagame akakora orutayaayo ye rw’okubanza omumyaka 4 omu Uganda Okwakana omwaka ogu bwanyima y’omuduumizi w’amahe ag’ahaitaka, Lt. Gen. Muhoozi Kainerugaba kuza omuri Rwanda emirundi ebiri ekyaretsireho okwiguraho ensharo z’amahanga gombi bwanyima y’okuheeza emyaka 3 zikingirwe.