Akaruuru ka MP ahabw’ishaza rya Omoro

Okuteera akaruuru k’okutoorana omuny’ishengyero w’ishaza erya Omoro kwatandikire omu bicweka bitari bimwe na bimwe omu ishaza eri.
Okuteera akaruuru okwaba kuri okw’okutandika shaaha 1 z’akasheeshe kwakyerererwa ahabw’abateezi b’akaruuru kukyerererwa kuhika ahamyanya y’okuteereramu akaruuru.
Abateezi b’akaruuru ahamyanya mingi nka Opit Primary, Opit Trading Centre baija omumubaro mukye obwo abarikuteeza akaruuru bareebwa babategyereize.
Obu abaire nagambaho n’abarikuteeza akaruuru nyomwabazyo, Justice Simon Byabakama, orikukurira ekitongore ky’eby’oburuuru, agizire ngu abateezi b’akaruuru nibaija kuteerera akaruuru ahamyanya ei behandiikiisizemu.
Kurugiirira ahari Byabakama, abantu 38,637 nibo bahandiikirwe kuteera akaruuru omumyanya 84. Omuri aba, abakazi nibahika 20,684 (53%) kandi abashaija ni 17,990 (46.6%).