Baasi ya kampuni ya Link ekwatsirwe omuriro

N’ebya Charles Etukuri

Hatakahwaireho wiiki emwe gavumenti eyihire omuhingo ahakwemereza baasi za kampuni ya Link, emwe ahabaasi ezi ekwatsirwe omuriro ekiro kya nyomwabazyo Orwakashatu, 18/5/2022 obu ebaire neeza Kasese.

Omuhwezi w’omugambirizi wa pooriisi eya Kampala n’emyanya egyehinguririze, Luke Owoyesigyire yaagira ngu pooriisii erikuraza omuriro ebasiize kuraaza omuriro ogu.

“Abakozi beitu aha pooriisi station eya Natete batungire amakuru g’omuriro ogubarukireho nka shaaha 4 z’ekiro kandi babaasiize kuguraza omubwire. Baasi ekwatsirwe omuriro n’ey’ekiika ekya Scania namba UBD 269A eya kampuni eya Link Bus Services,” omubigambo bya Owoyesigyire.

Nikigambwa ngu baasi egi ebaire neruga Kasese erikuza Kampala beitu ekwatirwe omuriro ahari Wakaliga.

Ekiretsireho omuriro ogu tikikamanyirwe beitu okucondooza kwatandikire.

The Link buses were suspended last early this month after one it’s buses plying the Kampala-Bundibugyo route caused an accident killing 22 people and injuring several others. The Government however lifted the suspension last week after a thorough investigation.