Purezidenti Museveni abugaineho abebeembezi ba Omoro ahaby’akaruuru

N’ebya Mary Karugaba



Purezidenti Yoweri Museveni abugaineho abebeembezi ba Omoro kandi abashabire kushagika mutabani w’omugyenzi Jacob Oulanyah, Andrew Ojok omukaruuru k’omuny’eishengyero w’ishaaza erya Omoro akarikwija kugarukwamu.

Obu abaire nabuganaho abebeembezi aba omumakagye Rwakitura, Museveni agiizire ngu okushagika mutabani wa Oulanyah nikyo kintu ekihikire.

Purezidenti ashabire ekibiina kya NRM kushagika Andrew Ojok emyaka 4 eyaburayo omuncuuro ei ishe ataherize rero yaaba atakozire gye, batoorane ondiijo 2026.

Beitu hoona agiizire ngu eki nikija kuhwera ekibiina obutashisha bwire ahabw’okuba bakiriyo nibacurira okufa kwa Oulanyah.

Oulanyah owabaire ari Sipiika w’eishengyero kandi omuny’eishengyero ahabw’ishaaza erya Omoro akafa ebiro 20/3/2022 omuri Seattle, America kandi akaitwa ekokooro.

Ekitongore ky’eby’oburuuru kihingwize ebiro 26/5/2022 eby’okutoorana omuny’eishengyero omusya owa Omoro.