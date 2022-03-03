Abashuubuzi 8 baaferiire omu butandu omuri Mubende

N’ebya Luke Kagiri

Abantu 8 baahaamibwa kuba baafiire kandi 40 batungire obuhuta omu butandu ebaire omuri Mubende ekiro kya nyomwabazyo, Orwakashatu 2/3/2022.

Abantu aba babaire bari abashuubuzi omu butare omubyanga kandi babaire nibatambura nyekiro barikugaruka omu tauni ya Mubende barikuruga omu katare omugomborora ya Butologo omu disiturikiti ya Mubende ahu babaire bakoreire omu eihangwe.

Emotoka ey’ekiika ekya ‘lorry’ ehandikire omu namba UAY 196T ebaire eyekoreire abashuubuzi barikurenga omu 50 negambwa kuba eyekunamwire ahanguuto eya Mubende – Madudu – Kakumiro kandi abantu 4 baaferiireho.

“Tugyerizeho kwirukangiza abandi abahutaire omu irwariro beitu kutwahikayo, abandi 4 baafa kandi abandi bari omumbeera mbi,” Joseph Manziini, omwe ahabashuubuzi arikugamba.

Rachel Kawala, omugambirizi wa pooriisi ey’ekyanga ekya Wamala naagira ngu emibiri y’abafiire hamwe n’abahutaire bari omu irwariro erya Mubende obwahati.

Okucondooza omu butandu egi nikugyenda omu maisho.