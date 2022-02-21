Museveni ahaireyo riipota y’okurwanisa ADF omumaisho g’orukiiko orwa EU-AU
N’ebya Umaru Kashaka
Purezidenti Yoweri Museveni agambeire orukiiko rw’ebibiina eby’amahanga ageeteeraine aga Buraaya n’aga Afrika orw’omurundi gwa 6 omururembo Brussels aha nkwatanisa y’amahe ga Uganda na DR Congo omu kurwanisa abaheekyera ba ADF omuri burugw’eizooba bwa Congo.
Ekyanga ekya Burugw’eizooba bwa DR Congo kitwaire nikiteganisibwa abaheekyera, enshonga erikureetaho obwimukyero omu mahanga agagihereire nka Rwanda na Burundi.
Rtd Gen. Jeje Odongo, Minisita w’enshonga z’aheeru y’eihanga ajwekyeire Purezidenti Museveni omu rukiiko orubaire rugyendereire kureetaho enkwatanisa ahagati y’amahanga ga Africa na Buraaya obwo barikureeba ebizibu ebirikuteganisa ensi yoona nk’obusingye n’eby’okwerinda, empinduka y’obwire n’okuteganisibwa omu by’amagara okureetsirweho COVID19.
Odongo ahikire omunkiiko zombi ahi agambire omurimo ogu Uganda ekozire okureetaho obusingye n’eby’okwerinda omuri Africa, enkwatanisa eri ahagati y’amahe ga Uganda aga UPDF hamwe n’amahe aga DR Congo.
Aha biro 30/11/2021, amahe ga UPDF n’aga Congo bakataahirira kampu z’abaheekyera ba ADF eza Kambi Ya Yua, Tondoli, Belu 1 na Belu 2 omuri Burugw’eizooba bwa DRC.
Amahe aga gakagaruka gakwata ekishaayi ky’enyonyi ekya ADF omuri Boga, ekyanga ekya Ituri omuri DR Congo.
ADF eine akakwate n’ekigombe ky’abaheekyera eky’abasiraamu ekya Islamic State ekyahamize okuba kiri enyima y’okuteera bomu ibiri omuri Kampala omwaka oguhwaire ezaitsire abantu 7 kandi abandi 36 bakatunga obuhuta.
Okutaahirira oku kukabaho aheeru y’ekitebe kya pooriisi ekikuru hamwe n’aha Parliamentary Avenue.