N’ebya Henry Sekanjako
United Arab Emirates (UAE) yaayemereza enyonyi ezirikuruga Uganda kuza Dubai.
Kurugiirira aha kitongore eky’enyonyi ekya Uganda Civil Aviation Authority, engyendo zaayemerezibwa kumara akanya bwanya.
“UAE yabinga enyonyi kuruga Uganda kuza Dubai kuhisya obwire obutagambwa,” UACC nikwo yahandika ahamukura gwa Twitter.
Beitu ekitongore eki tikyaheereza enshonga ahabw’enki engyendo ezi zaayemeerezibwa. Kwonka enyonyi ezirikutaha omu Uganda kuruga Dubai zikiriyo nizikora nka buraijo.
Ekitongore eki kyaashaba abashabaazi ababaire nibenda kuza Dubai kwebuuza aha nyonyi ezibabaire nibenda kukozesa kubahabura aha mpinduuka yoona ahabw’omuhingo ogu.
Okwamukaga omwaka ogu, UAE ekaba yaayemereize enyonyi kuruga Uganda kuza Dubai bwanyima y’okweyongyera kw’oburwaire obwa COVID19.