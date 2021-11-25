Uhuru na Museveni kugaaniira ahari Uganda na Kenya

Purezidenti w’eihanga erya Kenya, Uhuru Kenyatta yaahika omu Uganda omu rutaayayo rw’ekiro kimwe.
Kurugiriira aha bakuru omu maka g’obwa Purezidenti, Kenyatta naija kubuganaho Mukuru W’eihanga, Yoweri Museveni omumakagye g’obwa Purezidenti omuri Entebbe kugamba aha nshonga ezirikukwata aha mahanga gombi.
Uhuru yaija omu Uganda bwanyima y’okuhendera orutaayayo rw’ebiro bishatu omuri South Africa ahu abugaineho mutahi we, Purezidenti Cyril Ramaphosa.
Atakaizire omu Uganda akasheeshe aka, Orwakana 25/11/21, Kenyatta yabanza yagambaho n’abeebembezi ba Ethiopia aharimu enganzi y’eihanga eri Abiy Ahmed na Purezidenti Sahle Zewde aha bwimukyero oburi omu ihanga eri.
Farouk Kirunda, omuhwezi w’omuhandiiki mukuru w’eby’amakuru omu ofiisi ya Purezidenti owahamya amakuru aga yaagira ngu Uhuru Kenyatta ari omu Uganda omu rutaayayo rw’ekiro kimwe.
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