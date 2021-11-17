Dr Diana Atwiine yasiima abashaho ahabw’okuhwera amagara g’abantu.

Minisiture y’eby’amagara yaasiima abakozi b’eby’amagara okuruga omumarwariro gatari gamwe na gamwe na munonga Mulango okuhwera amagara g’abantu abatungire obuhuta omu za bomu 2 eziteirwe nyomwebazyo.
“Ninyenda kusiima tiimu y’ebigwererezi na bakozi b’eby’amagara okuguma bakacungura amagara g’abantu abahutaire nyomwebazyo” Dr. Diana Atwiine.
Okurugiirira ahari pooriisi abantu 33 nibo bahutaire ahari bomu 2 ezibarukiire ahari CPS hamwe n’aha Parliament Avenue kandi abantu 6 nibo bafiire.
Poorisi neyegyekyerera ebikorwa by’obuzahambuki ebi ahabaheekyera ba ADF