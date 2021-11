Kooti yabinga orubanja orubaire rutabaariize Hon. Prof. Mushemeza

N’ebya Mugizi Bruno, Sheema



Kooti ey’idaara ry’okubanza omu disiturikiti ya Sheema eyaaba ekuriirwe omucwi w’emanja w’eidaara ry’okubanza yabinga orubanja oru babeire batabaariize omuny’ishengyero wa Sheema South Prof. Elijah Dickens Mushemeza.

Kooti eyaaba ekuriirwe omucwi w’emanja ekagira ngu ahakya 28.8.2020 obwo bari omukaruuru k’okusherura oraakwate ebendera y’ekibiina kya NRM omuri Sheema South, Prof Elijah Mushemeza n’ahagizi be abaabeire nibasherura obushagiki omuri tauni ya Kitagata bakateera kandi batiinisiriza Nice Mugumya owaabeire nakwata ebishushani arikwejunisa esimu ekyamurugiriiremu okutunga obuhuta.

Omuncwamu ye, omucwi w’emanja Namuli, yaayoreka ku abajurizi abu Nice yareetsire omukooti babire nibagamba embushukane, okuremwa kureeta omushaho owamukyebeire hamwe n’omu poriisi owabeire naakora aha mushango kucupura omukono gwa Nice kuhamya ku niwe yahandiikire ebihandiiko ebyatwairwe omu kooti.

We Prof. Mushemeza yaagira ngu omushango taragukozire ngu kandi we na Nice batwire bari abanywani ngu n’ahabw’ekyo yamusaasira.

Mushemeza abeire natonganirirwa Kamukama David kandi we Nice Mugumya abeire natonganirirwa Nuwagaba Moses “Entwiga ya Kashari”.

Omucwi w’emanja yabinga omushango kandi yangambira embaju zombi kweshashurira sente ezi bakoziise omumushango ogu.