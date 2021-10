Kooki Mbabazi nateekwa kutukeita – Mwine Mpaka

By

N’ebya Aloysius Byamukama

Mukama wa kiraabu ya Mbarara City FC, Hon Mwine Mpaka, arugireyo yaayatura ku kiraabu eri omubuzibu bwa sente bwanyima y’ababeire nibabatamu akasente, aba Top Bet kurekyer’aho bwanyima ekintu ekireetsirweho endwara ya #COVID19



Obwo siizoni ya Uganda Premier League eya 2021/22 eri haihi kutandika, Mbarara City tibagiire mukatare k’abazaani kugurayo abo abarikubaasisa tiimu kuhayana n’ezindi bwanyima y’okugyenda kwa Ivan Eyam, Bashir Mutanda, Innocent Wafula na ba kooki 2 Livingstone Mbabazi na Sadiq Ssempigi ekintu eki Mwine Mpaka arikugira ngu kireetsirweho eibura rya sente.

“#COVID19 etukwatsiremu munonga kandi abarikutuha akasente baarugire omubizinensi. Ahi ndikugambira ebi, nitumanya siizoni egi oku erikwija kutubeera. Kwonka nitwija kuzaanisa abazaani abu tuguzire kugaitaho n’abu twine omu kiraabu ahabw’okuba obwa hati tihaine ekindi eky’amaani eki turikubaasa kwongyeraho,” Mwine Mpaka nikwo arikugira.

Mbarara City neija kutandika siizoni ensya obwo barikutaayayisa Soltilo Bright Stars ahakishaayi rwiguuga ekya Kakyeka omururembo Mbarara 15.10.2021 okurugiirira ahakakiiko k’ekibiina ekirikukurira omupiira omu Uganda ekya FUFA.



Obwa hati Mbarara City neija kuba netandikira siizoni owaayo bwanyima y’okuguma netandikira ahandi ahabw’okugira ngu ekishaayi kya Kakyeka kibaire nikiba kitari ahamutindo ogurikwetengwa.



Ebya Mbabazi kukaita Mbarara City FC

Bwanyima y’okugyenda kw’omutendeki Mbabazi, owaagiire omuri Arua Hills, Mbarara bakaikiriza kukora na Kefa Kisara okwezi okuhwaire beitu kooki ogu kandi hoona owatendekireho UPDF tarabaasize kumara okwezi omumurimo ogu kandi obwa hati kiraabu erugireho yatunga Hussein Mbalangu kuba ari omutendeki w’akaanya-bwanya.

Mbabazi akaba akiine ameezi 15 ahandagaano ye na Mbarara City ekintu eki Mwine Mpaka arikugira ngu bakiteire omu FUFA kwenda ngu hagire ekyakorwa.

“Mbabazi abaire akiine endagaano ei yahenzire kandi twohereize okwetomboitwa kwaitu owa FUFA turikushaba okutukeita. Twine amatsiko ngu nikiija kukorwaho kwonka ku turikuba tutakeitsirwe, twine amatsiko ngu ebiragiro nibiija kukora ogwabyo ekirikumanyisa ngu Mbabazi tarikwija kushutama ahakatebe ka kiraabu ya Arua Hills nk’omutendeki twaba turi omumizaano,” nikwo Mwine Mpaka arikugira.

Mbarara City nka buriijo teyine maziina g’amaani omubazaani abu eguzire agarimu Aaron Okoth kuruga omu Admin FC, Solomon Okello obaire ataine ahi arikuruga, Ivan Otude kuruga omuri Soroti City, Seiri Arigumaho kuruga omu Six O’Clock, Sadat Nsubuga kuruga omuri Mbarara FC, Frank Kalule oizire ahabwa busha hamwe na Thomas Kakaire kuruga omu Vipers.

N’obu abandi baraabe bataine byafaayo by’amaani omumupiira ebi turikubaasa kugambaho, Arigumaho azaanire obwire buraingwa kuruga omukiraabu ya Singida FC eya Tanzania kandi we Thomas Kakaire azaanire kumara obwire omu Uganda Hippos na Vipers.

Oku emizaano ya Uganda Premier League 2021/2022 erazaanwe

15.10.2021

Express Vs Arua Hills

Mbarara City Vs Bright Stars

Onduparaka Vs UPDF

17.10.2021

Police Vs Vipers

Wakiso Vs KCCA

SC Villa Vs BUL