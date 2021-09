Don Wamanya yataayayira TV West omurundi gw’okubanza

N’ebya Angella Naturinda

Orikukurira abakozi ba kampuni ya Vision Group, Don Wanyama eriizooba yataayayira eitaagi rya Vision Group erya Mbarara obwo TV West erikujaguza okumara emyaka 10 kuruga etandika

Wanyama yaagira ngu omugwa 2019, TVWest niyo yabeire eya kabiri omukora kurungi bwanyima y’okwebemberwa Bukedde TV. Kandi hoona omumwaka nigwo gumwe Radio West niyo rediyo esingireyo kukora kurungi omukampuni yoona eya Vision Group nikwo kukuratirwa Etop, Arua One hamwe na Bukedde.

“Ninyenda kwebaza abakozi boona ahabw’omurimo ogukozirwe kurungi kandi ninkurusya TV West ahabw’okuhisya emyaka 10 eri omubuheereza. N’embabazi za Ruhanga,” nikwo Don Wanyama yagambira abakozi akasheshe k’eriizooba.

“Tubaasize kutambura orugyendo oru ahabw’obusagiki bw’abareebi baitu. Hariho obuzaaare obugiireho ahagati yaitu n’abu turikukoragana nabo obwo turikushagikana omuby’obushuubuzi,” Wanyama nikwo arikwongyeraho atyo.

Wanyama hoona nabwo yaija ashendekyereziibwe orikukurira za rediyo na za tiivi omukampuni egi, Omw. Bill Tibingana.

Tibingana yabanza n’okwebaza Radio West ahabw’okuzaara TV West kandi hoona ekagyorekyerera omuhanda.



“N’ekintu ky’omutaano kuhisya emyaka 10 omuri Burengyerwa-izooba kandi twine kujaguza ahabw’orugyendo oru. Ninyenda kwebaza tiimu erikukora ahaby’emikutu ya intaneeti ahabwa Vision Group Mbarara ahabw’okuguza endimi zaitu z’obuzaarwa omunsi yoona,” nikwo Bill yaagira.

Omumyaka 10, tubaasize kwongyera ahamubaro gw’abareebi baitu na munonga abo abu turikukora nabo emirimo y’eby’obushuubuzi hamwe n’omukurabira omu puroguraamu zaitu zitari zimwe na zimwe.

Ekiro kimwe enyimaho, Don Wanyama ataayeireho Dr. Edward Kazire owa Kazire Health Products, kampuni ekozire omubazi ogurikuhwera ahakujanjaba endwara ya #COVID19 kandi oguherize kuhamibwa enshumi nkye ehweire ogwa Vidicine.

Don Wanyama also paid a courtesy visit to Dr. Edward Kazire the Director of Kazire Health Products, the company behind the production of a recently approved #COVID19 remedy, Vidicine. Kazire ashoboroire akakwate aku aine na Vision Group nka eka ei batwire kumwe kumara emyaka 20 kutandika na Radio West Limited.



“Nk’oku abantu batuurana obutoosha, ku habeire nihabamu obutaikirizana tukoragana kandi twikirizana kandi tugumizamu nitukora bizinensi kumara obwire obu bwona,” nikwo Dokita kandi omukugu omuby’emibazi y’ekishaka arikugira.

Hoona Kazire ayongyeire yasiima abantu ahabw’okuniikira emibazi y’ekiiraguju kwerinda n’okutambira endwara ya #COVID19 obwo bari omumaka gaabo na Vision Group hamwe n’abanya makuru boona okuguma nibaha abantu amakuru agakwatiraine na coronavirus.

Wanyama hoona ashagateirwe orikukurira eby’obushuubuzi omuri Mbarara, Clovice Kahwa, ba Manegya ba rediyo na tiivi Ronald Santana hamwe na Moses Ateng bahikire ahari Dr. Nathan Kalema omwe ahabarikushagika munnga eitaagi rya Vision Group erya Mbarara obu abeire ari aha ofiisi ye ahari Evelyne’s School of Nursing and Midwifery

Bwanyima y’okumara obwire bwingi munonga arikukoragana na Vision Group, Dokita Kalema ayorekire okusiima kwe agumize ngu Radio West niyo rediyo erikukirayo oburungi omukyanga kya Burengyerwa-izooba kandi ahamize ku ataine kibi kyona eki arikugigambaho..

Wanyama nawe hoona nawe ashemerereirwe amakuru aga kandi yaraganisa ku harikuza kubamu empinduka ezirikuza kwongyera entunguuka omu Vision Group.