Bashatu bakwatsirwe n’emibazi ya COVIDEX y’ekicupuri

Ekitongore eky’emibazi omu ihanga ekya National Drug Authority (NDA) kikwatsire abantu bashatu abashangirwe n’omubazi gwa COVIDEX ogw’ekicupuri.
Okwezi okuhwaire Dr. David Nahamya omuhandiki mukuru wa NDA akaikiriza omubazi gwa Covidex kukoresibwa omukuhwera kujanjaba COVID19.
Omubazi ogu gushangirwe ah’irwariro erya St. Peters Clinic omuri Nansana , Saloon eya Brotherhood omuri Wandegeya , softex Agro Chemicals East Africa limited erikushangwa omu container Village.
Kandi bakama b’amarwariro aga, Allan Katara ,Waswa Samuel hamwe na Daniel ori omushaho bakwatiirwe aha poriisi ya Wandegeya.
Aba bakwatiirwe omu kikwekweto ky’ebiro 12 eki NDA ekozire omu divijooni 5 omuri Kampala ahubabaire nibarambura amaduka g’emibazi 382.