Lockdown ecumbagiize okutandika kwa Dayosiisi ya Rwenzori (Burengyerwa-izooba)

N’ebya Geofrey Nyamwongera

Bundibugyo



Akeeshereko aku bateireho kurwanisa endwara ya COVID19 kasigire okutandikaho kwa West Rwenzori Diocese kuri kureereeta.

Kurugiirira ahantebeekanisa Bishop w’okubanza owa Dayosiisi ey’omuri Bundibugyo abaire ari ow’okwemekwa omukwezi kwa 12 2021 kandi bwaza kuhika okwa 9 2021 buri kimwe ahabureeberezi kibeire kiine kuba kyahweire.

Dayosiisi ey’omu disiturikiti ya Bundibugyo neija kuba neeruga Dayosiisi ya Rwenzori omuri Burengyerwa-izooba bwa Uganda

Egi neija kuba eyine obw’ishe-abadiikoni 3, amariisa 21, n’ekanisa 163 againe abantu barikuhika 165.000.

He added that they can mobilize funds through zoom conferences and individual phone calls to dedicated Christians to enable them meet their targeted date of start. Kamaltha Nekton a Christian at Bumadu church of Uganda said at this moment, Christians need to contribute to the completion of the remaining works of the archdeacon.