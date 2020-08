Okwetantara nikukira okutambirwa- Blue Tygar

Kamusiime Cynthia, Mbarara

Tygar n’omweshongozi enzaarwa ya disiturikiti ya Jinja konka orikutuura omuri Mbarara City.

Amaziina gye genyini ni, Buluke Brian, omuhandiki kandi omweshongozi w’ebyeshongoro ebya Afro Beat na R&B.

Akatandika okweshongora akiri Primary , ahari Trinity Junior School omuri Butiiki hamwe na Namiryango SS.

Ekyeshongoro kye ky’okubanza “Lift Me Up” akakishohoza omwaka 2019.

Obwa hati ayine ebyeshongoro 15 ebirimu, wantegeera, Topapa, Nkwesosse, Gwenonze, Kangyeko n’ebindi omu album ya “Lift Me Up”

Akasharaho okweshongora ngu ashemeze abantu, abahuumurize, agambe nabo, okwombeka obumwe n’ebindi bigyendererwa.

Akashoma obushaho, obwati nakorera ahari Mbarara Doctors Plaza Medical Center.

Konka nawe #COVID19 temukwatsire gye ahabw’okuba nk’omweshongozi takitunga emirimo y’okweshongora nk’ahamikoro kandi aharubaju rw’obushaho abeire nateganisibwa omuntabura ahabw’okugira ngu tayine motoka y’okumutwara ahamurimo.



Omweshongozi ogu nagira ngu we nateekateeka abashaho na Government nibakora ekihikire obutaikiriza okwerundaana nk’ahabiivuru, ahabw’okuba nigwo muringo gumwe ogu #COVID19 erikujanjaariramu, yakihamu ngu okwerinda nikukira okutambirwa.

“Nimpagira abashaho na gavumenti obutaikiriza obwerundaano nka ebivuru , ahabw’okuba #COVID19 nezakujanjaara, okwerinda nikukira okutambirwa” Blue Tygar nikwo arikugira.

Nasiima Ruhanga omubeereireho omumbeera zoona, barumuna be Bright na Bob abarikumugaruzamu amaani, manager we Godfrey ahabw’okumuhwera, bakame be n’abakozi bagyenzi be ah’irwariro ahi arikukorera.

Omutsigazi ogu, omu myaka 5 omumaisho nateekateeka kuba yakuzire omukweshongora, arikutungamu sente, ayiine eka na bizinensi kandi nayegomba kubuganaho abeshongozi nka, Burnaboy na Ed Sheeran bakagaaniira.

Abahagize boona nabaraganisa ebirungi byonka kandi ngu vidiyo ya Topapa na Wantegera zirimu niziija. Kandi yagira ngu abeshongozi boona omu Uganda bashemereire kufayo munonga kukora eby’omutindo munungi ahabw’okuba okumanywa nikuhwaho konka omutindo gugumaho.

Yayongera yagira ngu, okukopa amahanga agandi nka America na Nigeria nakyo nikikuru ahabw’okuba ebyeshongoro byabo ni birungi.